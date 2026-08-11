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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن حادث التصادم بالإسماعيلية.. ويوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمود مطاوع

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، مع الوزراء والمحافظ والمسئولين المعنيين، تنفيذ التكليفات العاجلة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس، التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

توفير أقصى درجات الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين 

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال متابعته مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين في حادث الإسماعيلية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي اللواء نبيل السيد حسب الله،  محافظ الاسماعيلية، والمسئولين المعنيين، بمتابعة تطورات الحادث على أرض الواقع، وسرعة الوقوف على أسبابه، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن بدقة تامة في أقرب وقت، لتحديد المسئولين عن وقوع هذا الحادث، وإزالة آثاره ، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجه رئيس الوزراء، خلال متابعته مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة الإسراع بصرف التعويضات ومضاعفة قيمتها لأسر ضحايا الحادث؛ وفق توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث أكدت الوزيرة أنها وجهت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات؛ حتى يتسنى صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء،  بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا الحادث، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

رئيس الوزراء تكليفات الرئيس الإسماعيلية صرف التعويضات السيسي

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