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سعر الدولار في البنوك اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد 16-8-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية.

عودة البنوك

وعادت البنوك لعملها اعتباراً صباح اليوم بعد انتهاء الإجازة الرسمية في الجهاز المصرفي .

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، نكست".

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