محمد إسماعيل: عصام بهيج سبب انضمامي للنجمة اللبناني.. وجميع أندية مصر تضم لاعبين من إنبي

تحدّث محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي الشرقية إنبي، عن بدايته في كرة القدم، وكواليس انتقاله إلى النجمة اللبناني، بجانب دور قطاع الناشئين بالنادي البترولي في دعم الأندية المصرية باللاعبين.

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «بدأت ممارسة كرة القدم كلاعب من بوابة نادي إيسكو».

وأضاف: «محمد حسين السيد كان أفضل حارس مرمى، وزاملته سنوات عديدة في نادي إيسكو».

وتابع: «عصام بهيج كان سبب انضمامي إلى نادي النجمة اللبناني، وزاملت حمادة عبد اللطيف وطارق يحيى».

وأوضح: «عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قاد فريق إنبي كمدير فني قبل الصعود إلى الدوري الممتاز».

وأشار إلى قوة قطاع الناشئين في إنبي، قائلًا: «جميع أندية مصر بها لاعبين من خريجي قطاعات الناشئين بنادي إنبي».

وعن عقود اللاعبين في الفريق البترولي، قال: «أعلى عقد لاعب في نادي إنبي 4 ملايين جنيه، وأقل لاعب يحصل على 300 ألف جنيه».