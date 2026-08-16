قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة
مقتل 7 اشخاص بينهم طفــلان في حادث انقـ.ـلاب أتوبيس بتركيا
الرئيس الكولومبي الجديد يدعو ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية بعد الزلزال المُدمّر
بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح
برشلونة ضد بازل .. موعد المباراة وموقف حمزة عبد الكريم والقنوات الناقلة
دول الخليج غاضبة من سياسة ترامب تجاه إيران .. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل
بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.. «فيران توريس» يُودَّع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة
أفضل الأعمال في شهر ربيع الأول استعدادًا لذكرى المولد النبوي
صحفي تركي: محمد صلاح أصبح «واجهة طرابزون سبور» وغيّر كل شيء في المدينة
خبير إقليمي: ترامب وطهران يرفعان سقف الضغوط.. و«هرمز» أبرز أوراق إيران قبل التفاوض
سعر الدولار في البنوك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحفي تركي: محمد صلاح أصبح «واجهة طرابزون سبور» وغيّر كل شيء في المدينة

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد كيريم سميز أوغلو، الصحفي التركي، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور أحدث حالة استثنائية داخل النادي والمدينة، مشيرًا إلى أن الجماهير أظهرت حبًا كبيرًا للاعب منذ لحظة وصوله إلى تركيا وحتى حفل تقديمه الرسمي.

وقال سميز أوغلو، خلال تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور»، إن جماهير طرابزون تعاملت مع محمد صلاح بحماس غير مسبوق، مؤكدًا أن أهل المدينة عندما يحبون شخصًا يحتضنونه ويضعونه في قلوبهم، وهو ما ظهر بوضوح خلال مراسم تقديم اللاعب وتوقيع عقده.

وأوضح الصحفي التركي أن وجود محمد صلاح تسبب في تحطيم طرابزون سبور العديد من الأرقام القياسية المتعلقة بمبيعات الاشتراكات الموسمية وقمصان الفريق، مؤكدًا أن النادي لم يسبق له الوصول إلى هذه المعدلات منذ تأسيسه.

وأشار إلى أن تأثير صلاح لم يقتصر على الجانب الجماهيري والتسويقي، بل امتد إلى الفريق من الناحية الفنية، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز خلال التدريبات، وسط أجواء وصفها بالعائلية داخل النادي.

وأضاف سميز أوغلو أن وجود محمد صلاح في طرابزون سبور يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في سوق الانتقالات، خاصة أن عددًا من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة قد يرغبون في خوض تجربة جديدة إلى جوار النجم المصري.

وأكد أن صلاح سيكون له دور مهم في تطوير اللاعبين الشباب، من خلال نقل خبراته الكبيرة إليهم ومساعدتهم على الاستفادة من تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

واختتم الصحفي التركي تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح أصبح أكثر من مجرد لاعب في طرابزون سبور، حيث تحول إلى واجهة للنادي ومدينة طرابزون وثقافتها وشعبها.

وأشار إلى أن المدينة كانت تنتظر منذ سنوات التعاقد مع نجم عالمي كبير، خاصة بعد تجربة ماريك هامشيك، التي تزامنت مع تتويج الفريق بلقب الدوري، موضحًا أن الجماهير تأمل في تكرار الإنجاز مع صلاح، الذي أصبح يمثل علامة تجارية وواجهة إعلانية لمدينة طرابزون.


 

محمد صلاح طرابزون الدورى التركى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

ترشيحاتنا

أحمد سالم

أحمد سالم عن جريمة 15 مايو: «قهر الرجال» مش مُبرر للجريمة.. مينفعش نبرّر القتــل تحت أي ظرف|فيديو

خطوط

تعمل إيه لو لقيت خطوط متسجلة باسمك ومش بتاعتك؟ خبير قانوني يجيب

أحمد سالم

أحمد سالم: الإسكندرية تحتاج خطوات أسرع.. والمواطن يريد رؤية البحر وتحسين النظافة

بالصور

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد