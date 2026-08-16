صحفي تركي: محمد صلاح أصبح «واجهة طرابزون سبور» وغيّر كل شيء في المدينة

أكد كيريم سميز أوغلو، الصحفي التركي، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور أحدث حالة استثنائية داخل النادي والمدينة، مشيرًا إلى أن الجماهير أظهرت حبًا كبيرًا للاعب منذ لحظة وصوله إلى تركيا وحتى حفل تقديمه الرسمي.

وقال سميز أوغلو، خلال تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور»، إن جماهير طرابزون تعاملت مع محمد صلاح بحماس غير مسبوق، مؤكدًا أن أهل المدينة عندما يحبون شخصًا يحتضنونه ويضعونه في قلوبهم، وهو ما ظهر بوضوح خلال مراسم تقديم اللاعب وتوقيع عقده.

وأوضح الصحفي التركي أن وجود محمد صلاح تسبب في تحطيم طرابزون سبور العديد من الأرقام القياسية المتعلقة بمبيعات الاشتراكات الموسمية وقمصان الفريق، مؤكدًا أن النادي لم يسبق له الوصول إلى هذه المعدلات منذ تأسيسه.

وأشار إلى أن تأثير صلاح لم يقتصر على الجانب الجماهيري والتسويقي، بل امتد إلى الفريق من الناحية الفنية، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز خلال التدريبات، وسط أجواء وصفها بالعائلية داخل النادي.

وأضاف سميز أوغلو أن وجود محمد صلاح في طرابزون سبور يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في سوق الانتقالات، خاصة أن عددًا من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة قد يرغبون في خوض تجربة جديدة إلى جوار النجم المصري.

وأكد أن صلاح سيكون له دور مهم في تطوير اللاعبين الشباب، من خلال نقل خبراته الكبيرة إليهم ومساعدتهم على الاستفادة من تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

واختتم الصحفي التركي تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح أصبح أكثر من مجرد لاعب في طرابزون سبور، حيث تحول إلى واجهة للنادي ومدينة طرابزون وثقافتها وشعبها.

وأشار إلى أن المدينة كانت تنتظر منذ سنوات التعاقد مع نجم عالمي كبير، خاصة بعد تجربة ماريك هامشيك، التي تزامنت مع تتويج الفريق بلقب الدوري، موضحًا أن الجماهير تأمل في تكرار الإنجاز مع صلاح، الذي أصبح يمثل علامة تجارية وواجهة إعلانية لمدينة طرابزون.



