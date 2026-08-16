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خبير إقليمي: ترامب وطهران يرفعان سقف الضغوط.. و«هرمز» أبرز أوراق إيران قبل التفاوض
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير إقليمي: ترامب وطهران يرفعان سقف الضغوط.. و«هرمز» أبرز أوراق إيران قبل التفاوض

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

رجّح الدكتور علي العنزي، الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، أن تظل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يمكن للطرفين التحكم في تداعياته، مستبعدًا الدخول سريعًا في حرب شاملة، في ظل سعي كل جانب إلى تعزيز موقفه قبل استئناف المفاوضات.

سياسة رفع سقف التهديدات

وأوضح العنزي، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التجارب السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهرت لجوءه إلى سياسة رفع سقف التهديدات والتحذيرات قبل منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع التقديرات التي تتوقع تصعيدًا واسعًا في المدى القريب.

نتائج عبر المسار التفاوضي

وقال إن ترامب يواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية وشعبية تدفعه نحو تحقيق نتائج عبر المسار التفاوضي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، بينما تتمسك إيران من جانبها بتنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها وكانت محورًا للمفاوضات بين الطرفين.

وأشار الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية إلى أن المشهد داخل إيران لا يخلو من تباين في الرؤى بين مراكز القوى المؤثرة في صناعة القرار، وفي مقدمتها الحرس الثوري والمؤسسة الدينية والرئيس مسعود بزشكيان، لافتًا إلى أن التيار المحافظ لا يزال يمتلك نفوذًا واسعًا داخل عملية صنع القرار.

وأضاف أن هذا التيار يتمسك بمضيق هرمز باعتباره إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن شروط العودة إلى التفاوض.

وأكد العنزي أن طهران لا تبدو مستعدة لفتح مضيق هرمز قبل العودة إلى مذكرة التفاهم، وفق ما نقله عن تصريحات مسؤولين إيرانيين، وهو ما يمنح الملف بعدًا تفاوضيًا يتجاوز مسألة الملاحة إلى صلب العلاقة بين البلدين.
 

تحقيق مكاسب ونتائج ملموسة

وفي المقابل، أوضح أن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة لإنهاء المواجهة دون تحقيق مكاسب ونتائج ملموسة يمكن البناء عليها سياسيًا، ما يجعل أي جولة تفاوضية مقبلة محكومة بحسابات دقيقة ومتعارضة بين الطرفين.

واعتبر العنزي أن المرحلة الحالية تبدو أقرب إلى معركة لتحسين المواقع التفاوضية، حيث تحاول واشنطن وطهران استثمار أدوات الضغط المتاحة لكل منهما قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، مع إبقاء باب التسوية مفتوحًا وتجنب الانزلاق إلى مواجهة كبرى يصعب احتواء تداعياتها.

إيران وأمريكا الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب

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