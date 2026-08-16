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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة للتعاقد مع لاعب إسباني

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علا محمد

رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العرض الثالث المقدم من برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة «RMC Sport»، تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 80 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل رودري، رغم محاولات برشلونة المتكررة لخفض المقابل المالي.

وبدأ برشلونة مفاوضاته بعرض يقدر بنحو 50 مليون يورو، قبل رفعه إلى 70 مليونًا، ثم تقديم عرض ثالث، لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت جميع المحاولات حتى الآن.

ويرغب رودري في الانتقال إلى برشلونة، الذي أصبح وجهته المفضلة، بينما أبدى مانشستر سيتي استعدادًا لاحترام رغبة اللاعب في الرحيل، بشرط الحصول على المقابل المالي الذي يحدده النادي.


وتستمر المفاوضات بين الطرفين، فيما أصبح برشلونة أمام خيار رفع عرضه بشكل أكبر إذا أراد حسم صفقة رودري قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

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