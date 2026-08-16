«بتعاكس بسببه كتير».. عضو فريق «بلاك تيما» يكشف موقفًا طريفًا بعد تغيير «كزبرة» اسمه الفني

كشف المطرب أحمد بحر، عضو فريق بلاك تيما، عن عدد من المواقف التي تعرض لها بعد إعلان مطرب المهرجانات كزبرة تغيير اسمه الفني إلى أحمد بحر، خاصة مع اتجاهه إلى عالم التمثيل، ليصبح الاثنان يحملان الاسم الفني نفسه.

وتحدّث أحمد بحر، خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين، في فقرة مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة «لقطات»، عن موقف طريف تعرض له بسبب تشابه الأسماء.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا من إحدى معجبات كزبرة، ظنًا منها أنها تتحدث مع مطرب المهرجانات، الأمر الذي أثار دهشته.

وأكد أحمد بحر أنه لم يشعر بالضيق أو الغضب من كزبرة، لكنه استغرب الموقف، خاصة أنه يحمل هذا الاسم الفني منذ عدة سنوات.

وقال: «مزعلتش منه، لكن بتعاكس بسببه كتير. أنا بقالي سنين اسمي أحمد بحر، محبكتش يعني، لكن أكيد مزعلتش، وأحب نعمل دويتو أحمد بحر مع أحمد بحر».

وتأسس فريق بلاك تيما على يد ثلاثة فنانين من أصول نوبية، هم أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، حيث جمعهم الشغف بالموسيقى الأفريقية والرغبة في تقديم تجربة غنائية جديدة تعكس هويتهم الثقافية، إلى جانب تقديم رسالة فنية تخاطب مختلف فئات المجتمع.