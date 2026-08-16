قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتي وآرسنال في مواجهة نارية على لقب الدرع الخيرية
«بتعاكس بسببه كتير».. عضو فريق «بلاك تيما» يكشف موقفًا طريفًا بعد تغيير «كزبرة» اسمه الفني
بعد الجدل حول حياته الشخصية.. عبلة سلامة توجّه رسالة لـ حسام حسن : «الله يكون في عونك»
كونيا سبور التركي يفشل في المفاوضات مع الأهلي لضم إمام عاشور
آية واحدة تدل على أن الدعاء يُغيّر القدر .. ردّدها بيقين
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-8-2026 .. والقنوات الناقلة
نظر إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة".. اليوم
سعر الذهب في الصاغة اليوم
سعر عيار 18 في الصاغة الآن
ماذا تقدم فورد برونكو رابتر 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
هشام يكن: معتمد جمال يُواجه تحديًا كبيرًا بسبب إيقاف القيد بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«بتعاكس بسببه كتير».. عضو فريق «بلاك تيما» يكشف موقفًا طريفًا بعد تغيير «كزبرة» اسمه الفني

أحمد بحر عضو بلاك تيما : "كزبرة" استخدم اسمى وتعرضت لمواقف محرجة بسببه
أحمد بحر عضو بلاك تيما : "كزبرة" استخدم اسمى وتعرضت لمواقف محرجة بسببه
علا محمد

كشف المطرب أحمد بحر، عضو فريق بلاك تيما، عن عدد من المواقف التي تعرض لها بعد إعلان مطرب المهرجانات  كزبرة  تغيير اسمه الفني إلى أحمد بحر، خاصة مع اتجاهه إلى عالم التمثيل، ليصبح الاثنان يحملان الاسم الفني نفسه.

وتحدّث أحمد بحر، خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين، في فقرة مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة «لقطات»، عن موقف طريف تعرض له بسبب تشابه الأسماء.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا من إحدى معجبات كزبرة، ظنًا منها أنها تتحدث مع مطرب المهرجانات، الأمر الذي أثار دهشته.

وأكد أحمد بحر أنه لم يشعر بالضيق أو الغضب من كزبرة، لكنه استغرب الموقف، خاصة أنه يحمل هذا الاسم الفني منذ عدة سنوات.

وقال: «مزعلتش منه، لكن بتعاكس بسببه كتير. أنا بقالي سنين اسمي أحمد بحر، محبكتش يعني، لكن أكيد مزعلتش، وأحب نعمل دويتو أحمد بحر مع أحمد بحر».

وتأسس فريق بلاك تيما على يد ثلاثة فنانين من أصول نوبية، هم أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، حيث جمعهم الشغف بالموسيقى الأفريقية والرغبة في تقديم تجربة غنائية جديدة تعكس هويتهم الثقافية، إلى جانب تقديم رسالة فنية تخاطب مختلف فئات المجتمع.

المطرب أحمد بحر أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما مطرب المهرجانات كزبرة كزبرة إيمان عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

خطوط المحمول

رئيس اتصالات النواب : تفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه بدءًا من سبتمبر المقبل

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المصرى البورسعيدي

المصري البورسعيدي يدعّم صفوفه بـ 6 صفقات جديدة | تفاصيل

الاهلي

محمد إسماعيل: عصام بهيج سبب انضمامي للنجمة اللبناني.. وجميع أندية مصر تضم لاعبين من إنبي

صلاح

أسلوب لعبنا يختلف قليلًا.. تعليق مُفاجئ من مدرب طرابزون سبور عن محمد صلاح

بالصور

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد