كونيا سبور التركي يفشل في المفاوضات مع الأهلي لضم إمام عاشور

كشف جنكيز يونيت، المتحدث الرسمي باسم نادي كونيا سبور التركي، أن ناديه لم يتوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب إمام عاشور، نجم خط الوسط بالمارد الأحمر.

وقال يونيت، في تصريحات نقلتها صحيفة "يني خبر" التركية، إن إمام عاشور كان ضمن خيارات النادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت جادة.

وأضاف: "أجرينا مفاوضات جادة، ولكننا لم نصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة".

واختتم المتحدث باسم كونيا سبور أن إدارة النادي تدرس حاليًا خيارات أخرى لتدعيم خط الوسط، مؤكدًا أن النادي لم يغلق ملف التعاقدات.