خليل الحيّة يقود وفدًا من حماس إلى القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

يقود خليل الحية وفدًا رفيع المستوى من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن الجهود المبذولة لترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال مصدر في حركة حماس إن «وفدًا قياديًا رفيع المستوى برئاسة زعيم الحركة، خليل الحية، يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين».

وبحسب المصدر، يضم الوفد أيضًا رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس حماس في الضفة الغربية المحتلة زاهر جبارين، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الخلافات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية رفضها للخطة المكونة من 15 نقطة، التي وافق عليها «مجلس السلام»، واشترطت قبل أي انسحاب عسكري من قطاع غزة نزع سلاح حركة حماس.

في المقابل، أكدت حماس مجددًا التزامها بخطة الطريق المتفق عليها، بينما شددت مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتؤكد حماس أن أولوياتها تشمل التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر الحدودية، وإدخال المساعدات والإمدادات الإيوائية، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من إدارة قطاع غزة.