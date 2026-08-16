خطير جدًا | جدل بسبب خريطة أمريكية.. «سنتكوم» تظهر غزة ضمن الأراضي الإسرائيلية

في دلالة أثارت جدلًا، نشرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» خريطة للشرق الأوسط، ظهر فيها قطاع غزة ضمن الأراضي الإسرائيلية، دون وجود خط حدودي يفصل بين القطاع وإسرائيل.

ويظهر قطاع غزة في الخريطة المنشورة ضمن الأراضي الإسرائيلية، وهو ما قد يُفهم على أنه إشارة ضمنية إلى الاعتراف ببسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على القطاع الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها براد كوبر أنهى زيارة استمرت 10 أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، شملت 6 دول، إلى جانب حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، حصيلة جديدة لعملياتها البحرية في إطار ما وصفته بإعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران، معلنة تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل وتفتيش سفن أخرى.

وقالت «سنتكوم»، عبر صفحتها على منصة «إكس» مساء الجمعة، إنه حتى 14 أغسطس، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 62 سفينة تجارية، بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران.

وأضافت أن قواتها عطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين وقامت بتفتيشهما ضمن العمليات نفسها.