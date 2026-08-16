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ماذا تقدم فورد برونكو رابتر 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم فورد برونكو رابتر 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

فورد برونكو رابتر 2026
فورد برونكو رابتر 2026
صبري طلبه

تأتي فورد برونكو رابتر 2026 ضمن سيارات SUV الرياضية التي تجمع بين الحجم الكبير والأداء المرتفع والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، ويواصل هذا الطراز حضوره في السوق السعودي مع مواصفات تركز على القوة ونظام الدفع الرباعي، إلى جانب مجموعة من وضعيات القيادة، وباقة من تقنيات المساعدة.

أبعاد فورد برونكو رابتر 2026

تنتمي برونكو رابتر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 4,851 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,177 مم، وارتفاعها إلى 1,976 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,949 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 333 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,600 كجم.

فورد برونكو رابتر 2026

محرك فورد برونكو رابتر 2026

تعتمد فورد برونكو رابتر 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من 6 أسطوانات V6 وبسعة 3.0 لتر، مع شاحني تيربو، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 10 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD.

ويولد محرك فورد برونكو رابتر 2026 قوة تصل إلى 418 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 597 نيوتن متر، وتستطيع برونكو رابتر التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة. 

فورد برونكو رابتر 2026

وتبلغ معدلات استهلاك الوقود للسيارة فورد برونكو رابتر 2026 نحو 8.8 كم لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 79 لترًا. وتوفر السيارة مدى قيادة كليًا يصل إلى 500 كم.

فورد برونكو رابتر 2026 وأوضاع القيادة والسحب

تقدم برونكو رابتر 2026 قدرة سحب تصل إلى 2,041 كجم، في حين يبلغ وزن الحمولة 499 كجم، وتضم السيارة مجموعة من وضعيات القيادة التي تسمح بتغيير طريقة عملها وفق طبيعة الطريق.

فورد برونكو رابتر 2026

وتشمل الخيارات الوضع العادي والوضع الرياضي ووضع الطرق الزلقة، إلى جانب وضع السحب والقطر، كما تتوفر أوضاع مخصصة للطرق الوعرة وتسلق الصخور، إضافة إلى وضع القيادة الصحراوية عالية السرعة.

سعر فورد برونكو رابتر 2026 في السعودية

يبدأ سعر فورد برونكو رابتر موديل 2026 في السوق السعودي من 423,085 ريالًا. 

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