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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان الأردني عزيز مرقة يكشف لـ«صدى البلد » سر اختياره لأغانيه: أبحث عن البهجة وليس الرومانسية

النجم عزيز مرقة
النجم عزيز مرقة
أوركيد سامي

كشف الفنان الأردني عزيز مرقة عن الطريقة التي يختار بها الأغاني التي يقدمها لجمهوره، مؤكدًا أن البهجة تمثل عنصرًا أساسيًا في أعماله الفنية، وأنه لا يضع الرومانسية كهدف رئيسي عند اختيار موضوعات أغانيه.

وقال عزيز مرقة، في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد  »، إنه يحرص دائمًا على البحث عن الأغاني التي تحمل طاقة إيجابية وتمنح الجمهور شعورًا بالفرح، موضحًا أن ما يشغله في المقام الأول هو تقديم محتوى موسيقي قادر على إسعاد المستمعين وترك حالة مختلفة لديهم.

وأوضح الفنان الأردني أن اختياراته الغنائية لا تعتمد بشكل أساسي على تقديم الأغاني الرومانسية، مشيرًا إلى أن البهجة هي العامل الأهم الذي يبحث عنه عندما يفكر في العمل الذي يرغب في طرحه للجمهور.

وأضاف أن الأغنية بالنسبة له ليست مجرد كلمات وألحان، وإنما حالة متكاملة يسعى من خلالها إلى الوصول إلى الجمهور بطريقة بسيطة ومباشرة، خاصة أن الموسيقى في رأيه قادرة على تغيير الحالة النفسية للمستمع ومنحه مساحة من السعادة والطاقة الإيجابية.

وأكد عزيز مرقة أن وجود عنصر البهجة في أعماله يأتي من رغبته في تقديم أغنيات قريبة من الجمهور، وتتناسب مع اللحظات التي يبحث فيها المستمع عن الموسيقى التي تمنحه شعورًا بالراحة والسعادة.

وأشار إلى أن اختياره للأغاني ينبع من إحساسه بمدى قدرتها على التواصل مع الجمهور، وليس فقط من تصنيفها ضمن نوع معين، لافتًا إلى أنه لا يحصر نفسه في إطار الرومانسية، وإنما يفضل التنوع والبحث عن الأفكار التي يمكن أن تحمل طاقة مبهجة.

ويحرص عزيز مرقة خلال مسيرته الفنية على تقديم أعمال موسيقية تحمل طابعًا خاصًا، مع الاعتماد على أفكار وقوالب موسيقية مختلفة، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية له في العالم العربي.

وتأتي تصريحات عزيز مرقة لتوضح جانبًا من رؤيته الفنية وطريقته في التعامل مع اختياراته الغنائية، حيث يضع إحساس الجمهور وتأثير الأغنية عليه في مقدمة اهتماماته، مؤكدًا أن الهدف الأساسي بالنسبة له هو تقديم موسيقى تمنح المستمع حالة من البهجة والسعادة.

وبذلك يواصل عزيز مرقة تقديم رؤيته الخاصة للموسيقى، بعيدًا عن حصر أعماله في إطار واحد، مع التركيز على الأغاني التي تحمل طاقة إيجابية وتستطيع الوصول إلى الجمهور وإسعاده.

النجم عزيز مرقة اخبار الفن نجوم الفن

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الفنان الأردني عزيز مرقة يكشف لـ«صدى البلد » سر اختياره لأغانيه: أبحث عن البهجة وليس الرومانسية

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