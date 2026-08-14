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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فورد توروس MCA موديل 2026 في السعودية

فورد توروس MCA موديل 2026
فورد توروس MCA موديل 2026
صبري طلبه

تواصل فورد طرح سياراتها في السوق السعودي، ومن بينها توروس MCA موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان المتوسطة، وتتوفر السيارة الجديدة في المملكة عبر ثلاث فئات مختلفة، مع خيارات متنوعة لمنظومات الحركة، وبسعر يبدأ من 142 ألف ريال تقريبًا.

أبعاد فورد توروس MCA موديل 2026

تحمل فورد توروس MCA موديل 2026 أبعادًا تضعها ضمن فئة السيدان المتوسطة، إذ يبلغ طول السيارة 4,926 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,873 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,500 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,930 مم، إلى جانب توفير صندوق أمتعة بسعة تصل إلى 520 لترًا، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,612 و1,643 كجم.

فورد توروس MCA موديل 2026

محرك بنزين تيربو بقوة 239 حصانًا

تعتمد إحدى منظومات الحركة المتاحة في توروس MCA 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 239 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 382 نيوتن متر، بينما تبلغ معدلات استهلاك الوقود حوالي 15.5 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 66 لترًا.

فورد توروس MCA موديل 2026

فورد توروس MCA موديل 2026 وخيار هجين 

تتوفر توروس MCA 2026 كذلك بمنظومة حركة هجينة HEV تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، ويعمل هذا الخيار مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، إلى جانب نظام دفع أمامي.

ويبلغ ناتج المحرك الكهربائي 64 حصانًا و115 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تصل القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 220 نيوتن متر، ومعدلًا أعلى لكفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمنظومة البنزين، إذ يصل المعدل إلى 23 كم.

فورد توروس MCA موديل 2026

أسعار فورد توروس MCA موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار فورد توروس MCA موديل 2026 في السوق السعودي من 142,600 ريال للفئة الأولى، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 150,650 ريال، وتصل قيمة الفئة الثالثة إلى 163,300 ريال. 

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