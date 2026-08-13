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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 خطوات لحماية "وش السلندر".. أهم النصائح لقائدي السيارات

وش السلندر
وش السلندر
صبري طلبه

يعد جوان وش السلندر من الأجزاء الأساسية في محرك السيارة، إذ يرتبط مباشرة بعملية احتراق الوقود وحركة المحرك، كما يتأثر بصورة كبيرة بدرجات الحرارة المرتفعة.

وقد يؤدي إهمال منظومة التبريد أو استمرار السيارة في العمل مع ارتفاع حرارة المحرك إلى أضرار تتجاوز مجرد ارتفاع مؤشر الحرارة، وقد تصل إلى تلف جوان وش السلندر.

متابعة مستوى سائل التبريد 

تأتي مراقبة مستوى سائل التبريد ضمن الإجراءات الأساسية التي يمكن لقائد السيارة متابعتها بصورة منتظمة، وانخفاض مستوى السائل قد يكون نتيجة نقص طبيعي أو وجود تسريب في أحد أجزاء المنظومة، ولذلك فإن تكرار انخفاضه يستدعي البحث عن السبب بدل الاكتفاء بإضافة كمية جديدة، كما ينبغي استخدام السائل المناسب وفق مواصفات السيارة، وعدم التعامل مع نظام التبريد باعتباره عنصرًا يمكن إهماله.

وش السلندر

ارتفاع مؤشر الحرارة 

عند ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك عن المعدل الطبيعي، فإن الاستمرار في القيادة لمسافة طويلة قد يزيد من احتمالات تعرض مكونات المحرك للضرر، وفي هذه الحالة، يكون التصرف الأكثر أمانًا هو التوقف في مكان مناسب وترك المحرك يبرد، مع تجنب فتح غطاء نظام التبريد وهو ساخن، لأن السائل والضغط داخل المنظومة قد يتسببان في إصابات خطيرة.

فحص التسريبات وكفاءة التبريد

يمكن أن تؤدي التسريبات الصغيرة في الخراطيم أو الردياتير أو مضخة المياه إلى انخفاض تدريجي في مستوى سائل التبريد، وهو ما قد لا يكون واضحًا في البداية، ولهذا يفضل فحص مكونات المنظومة عند ظهور آثار للسائل أسفل السيارة أو ملاحظة انخفاض مستواه بصورة متكررة، حيث أن اكتشاف التسريب مبكرًا يقلل احتمال تطور المشكلة إلى ارتفاع شديد في حرارة المحرك.

الردياتير والمروحة 

يعتمد المحرك على الردياتير والمروحة للمساعدة في التخلص من الحرارة الزائدة، ولذلك فإن تراكم الأتربة أو وجود انسداد أو حدوث خلل في المروحة قد يؤثر في قدرة النظام على التبريد، وتحتاج هذه المكونات إلى الفحص عند ظهور مؤشرات غير طبيعية في درجة الحرارة، خصوصًا أثناء التوقف أو القيادة في الأجواء الحارة.

زيت المحرك 

لا يقتصر الحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة على نظام التبريد وحده، إذ يؤدي زيت المحرك دورًا مهمًا في تقليل الاحتكاك والمساعدة في التحكم بدرجات الحرارة داخل المحرك، ويجب الالتزام بمواعيد تغيير الزيت والفلتر واستخدام المواصفة المناسبة للسيارة، مع متابعة مستوى الزيت بصورة دورية، لأن انخفاضه قد يؤثر في أداء المحرك ومكوناته الداخلية.

تجنب الضغط على المحرك 

عند ظهور علامات مثل ارتفاع الحرارة أو خروج بخار من منطقة المحرك أو تغير أداء السيارة بصورة مفاجئة، لا يفضل مواصلة القيادة مع زيادة الحمل على المحرك، حيث أن الضغط المستمر في هذه الظروف يمكن أن يزيد من حدة المشكلة، بينما يسمح التوقف والفحص المبكر بتحديد مصدر الخلل قبل أن يمتد تأثيره إلى أجزاء أخرى.

الصيانة الدورية تكشف الأعطال 

تساعد الصيانة المنتظمة على اكتشاف المشكلات المرتبطة بمنظومة التبريد والمحرك قبل تحولها إلى أعطال كبيرة، ويشمل ذلك فحص الخراطيم والوصلات والردياتير ومضخة المياه والثرموستات ومستوى سوائل السيارة، إلى جانب متابعة أي تغير في مؤشرات التشغيل المعتادة، كما ينبغي التعامل مع أي علامات غير طبيعية تظهر أثناء القيادة وعدم تأجيل فحصها.

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