قبل السفر .. نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

تتنقل الأسر خلال إجازة عيد الأضحى بسيارتهم لزيارة الأقارب والأصدقاء، ولتجنب أعطال السيارات المفاجئة في إجازة العيد وضمان رحلة آمنة.

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

ويجب إجراء فحص شامل يركز على عناصر السيارة الأساسية منها، الإطارات ومعرفة ضغطها، ودورة التبريد ، والفرامل، ومستوى الزيوت، وكفاءة البطارية .

الفحص البصري

تأكد من عدم وجود أي تشققات أو تآكل في جوانب الإطارات .

الضغط

اضبط ضغط الهواء بناءً على توصيات المصنع، ولا تنس فحص الإطار الاحتياطي الاستبن .

الميزان

تأكد من سلامة زوايا الإطارات للحصول على ثبات أعلى أثناء القيادة على الطرق السريعة .

مستوى المياه

افحص مستوى سائل التبريد للتأكد من عدم وجود نقص أو تسريب .

الغطاء والمراوح

تحقق من إحكام غطاء الردياتير وتأكد من كفاءة عمل مروحة التبريد لتفادي ارتفاع الحرارة .

زيت المحرك

قم بقياس مستوى زيت المحرك وهو في وضع أفقي للتأكد من صلاحيته والمسافة المتبقية لتغييره .

التيل والطنابير

تأكد من سماكة تيل الفرامل وعدم صدور أي أصوات احتكاك أو صفير عند الضغط على الدواسة .

سائل الفرامل

راقب مستوى زيت الفرامل، لان نقصه يعني غالباً تآكل التيل، وهو مؤشر خطر يجب معالجته قبل السفر .

المساعدات

تأكد من ثبات السيارة وسلامة نظام التعليق لتفادي الاهتزازات المزعجة على السرعات العالية .

الأقطاب

افحص أقطاب البطارية ونظفها جيداً بفرشاة للتخلص من الأملاح المتراكمة .

الراحة والنوم

احصل على قسط كافي من النوم قبل الانطلاق، وخطط للتوقف كل ساعتين تقريباً لتجديد نشاطك .

تخفيف الأحمال

تجنب زيادة الحمولات الثقيلة فوق طاقة استيعاب السيارة، لضمان عمل الفرامل بكفاءة وتوفير الوقود .

السرعة

التزم بالسرعات المحددة على الطرق السريعة لضمان السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة .