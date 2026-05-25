قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.. وزير التموين يوجه بتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. ظهرت الآن
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
تعالوا ورايا أنا.. منافسة طريفة بين مدرس وزميلته بالدقهلية تشعل منصات التواصل
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل السفر .. نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد
نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد
إبراهيم القادري

تتنقل الأسر خلال إجازة عيد الأضحى بسيارتهم لزيارة الأقارب والأصدقاء، ولتجنب أعطال السيارات المفاجئة في إجازة العيد وضمان رحلة آمنة.

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

ويجب إجراء فحص شامل يركز على عناصر السيارة الأساسية منها، الإطارات ومعرفة ضغطها، ودورة التبريد ، والفرامل، ومستوى الزيوت، وكفاءة البطارية .

- نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد  :

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

الفحص البصري

تأكد من عدم وجود أي تشققات أو تآكل في جوانب الإطارات .

الضغط

اضبط ضغط الهواء بناءً على توصيات المصنع، ولا تنس فحص الإطار الاحتياطي الاستبن .

الميزان

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

تأكد من سلامة زوايا الإطارات للحصول على ثبات أعلى أثناء القيادة على الطرق السريعة .

مستوى المياه

افحص مستوى سائل التبريد للتأكد من عدم وجود نقص أو تسريب .

الغطاء والمراوح

تحقق من إحكام غطاء الردياتير وتأكد من كفاءة عمل مروحة التبريد لتفادي ارتفاع الحرارة .

زيت المحرك

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

قم بقياس مستوى زيت المحرك وهو في وضع أفقي للتأكد من صلاحيته والمسافة المتبقية لتغييره .

التيل والطنابير

تأكد من سماكة تيل الفرامل وعدم صدور أي أصوات احتكاك أو صفير عند الضغط على الدواسة .

سائل الفرامل

راقب مستوى زيت الفرامل، لان نقصه يعني غالباً تآكل التيل، وهو مؤشر خطر يجب معالجته قبل السفر .

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

المساعدات

تأكد من ثبات السيارة وسلامة نظام التعليق لتفادي الاهتزازات المزعجة على السرعات العالية .

الأقطاب

افحص أقطاب البطارية ونظفها جيداً بفرشاة للتخلص من الأملاح المتراكمة .

الراحة والنوم

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

احصل على قسط كافي من النوم قبل الانطلاق، وخطط للتوقف كل ساعتين تقريباً لتجديد نشاطك .

تخفيف الأحمال

تجنب زيادة الحمولات الثقيلة فوق طاقة استيعاب السيارة، لضمان عمل الفرامل بكفاءة وتوفير الوقود .

السرعة

نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيد

التزم بالسرعات المحددة على الطرق السريعة لضمان السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة .

أعطال السيارات المفاجئة إجازة العيد الفحص البصري الإطارات مستوى سائل التبريد زيت المحرك التيل غطاء الردياتير مستوى زيت الفرامل نظام التعليق أقطاب البطارية زوايا الإطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

محافظ الغربية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. تنظيم قافلة طبية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بالغربية

محافظ البحيرة

أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد