أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ عبد الصبور الأنصاري، مدير مديرية أوقاف البحيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 316 ساحة موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، لاستيعاب جموع المصلين خلال صلاة عيد الأضحى.

وأشار إلى أنه تم تجهيز أكثر من 8 آلاف مسجد على مستوى المحافظة، مع الدفع بإمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لضمان انتظام إقامة شعائر الصلاة دون أي معوقات.

وشملت الاستعدادات أيضًا التأكيد على تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة بعد أداء شعائر الأضاحي، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع والميادين، بما يساهم في إظهار المظهر الحضاري اللائق خلال أيام العيد.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة حرص محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف على توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية في يسر وطمأنينة، بما يعزز قيم البهجة والتآلف خلال أيام العيد، ويؤكد على دعم مظاهر الأمن والاستقرار المجتمعي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع الانتهاء من تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد بما يضمن أداء الشعائر في أجواء روحانية آمنة ومنظمة.