نجم صن داونز: رأيت هدف التتويج بدوري الأبطال في حلمي قبل المباراة

كشف تيبوهو موكوينا لاعب ماميلودي صنداونز عن كواليس هدفه الحاسم أمام الجيش الملكي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه شاهد الهدف في حلمه قبل اللقاء.

وقال موكوينا في تصريحات عقب المباراة: “رأيت هذا الهدف في حلمي الليلة الماضية”، وذلك بعد تسجيله هدف حسم اللقب لصالح صنداونز، ليقود فريقه للتتويج بالبطولة الأفريقية.

وقدم اللاعب الجنوب أفريقي أداءً مميزًا خلال المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل الذي منح فريقه اللقب وسط احتفالات كبيرة من جماهير صنداونز.

وتوجه فريق صن داونز بلقب دوري الأبطال، بعدما حقق الفوز على حساب الجيش الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين صن داونز والجيش الملكي، انتهت بفوز صن داونز بنتيجة هدف دون مقابل، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة العودة التي أقيمت بينهما أمس.

وتعد هذه المرة الثانية تاريخيا الذي يتوج بها صن داونز بلقب دوري الأبطال، إذ توج باللقب من قبل في عام 2016 بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية.

وضمن فريق صن داونز التأهل بشكل رسمي إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في عام 2026.