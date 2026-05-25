وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الوشو كونغ فو لبحث خطة العمل المقبلة

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الاتحادات الرياضية والعمل على دعم مسيرة الإنجازات الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض خطة عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة، إلى جانب مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز النجاحات والبطولات التي شارك بها الاتحاد، فضلًا عن مناقشة آليات تطوير منظومة اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات القارية والدولية، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري للوشو كونغ فو في تطوير اللعبة وتحقيق نتائج متميزة.

حضر الاجتماع المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للوشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، واللواء علي القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد، واللواء محيي أبو زيد عضو مجلس الإدارة، والعميد الكيلاني فاروق عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد.