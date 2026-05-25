رفض التدخل وبيان ناري.. كواليس الفرصة الأخيرة بين وزير الرياضة ولجنة الإسماعيلي

تصاعدت وتيرة أزمة اللجنة المعينة لـ إدارة النادي الإسماعيلي عقب عقد إجتماع مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أمس الأحد.

اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي إصطدمت برفض وزير الشباب والرياضة التدخل لإلغاء الهبوط فضلا عن توجيه الإتهامات إليها بالتقصير وأنها السبب فيما آلت إليه الأمور فى قلعة الدراويش.

ورفض وزير الشباب والرياضة الإستقالة التي تقدمت بها اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي ومنح مهلة لطرح خارطة طريق لإنتشال قلعة الدراويش وعودتها إلي دوري الأضواء والشهرة.

الوزير يرفض التدخل لـ إلغاء الهبوط

منح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللجنة المعينة لإدارة النادى الاسماعيلى مهلة حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتقديم خطة ورؤية واضحة للنهوض بالنادي.

وكشف مصدر مسئول تفاصيل الجلسة المنعقدة مع وزير الشباب والرياضة حيث شهدت الجلسة بين وزير الشباب والرياضة ولجنة الاسماعيلي، عتاباً من جوهر نبيل لمسئولي اللجنة على إستنزاف كل الفرص التى منحتها الوزارة للنهوض بالإسماعيلي.

وأكد جوهر نبيل، أن اللجنة المعينة في الإسماعيلي هي سبب وصول الفريق إلي الهبوط مشيرا إلي إرسال الوزارة حلولا كثيرة لانتشال الدراويش من كبوته.

ورفض وزير الشباب والرياضة التدخل لإلغاء هبوط الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلي دوري المحترفين.

وهدد جوهر نبيل، مسئولى الإسماعيلى باتخاذ قراراً بإقالة اللجنة المعينة في حال عدم تقديم خطة النهوض بالدراويش.

بيان ناري لـ لجنة الإسماعيلي

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بيانا ناريا كشفت خلاله كواليس إجتماعها مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مؤخرا.

وجاء بيان اللجنة المعينة في النادي الإسماعيلي علي النحو التالي:

تؤكد اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن الاجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضة شهد طرح تصورين واضحين بشأن مستقبل النادي؛ أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي

وقد كان موقف اللجنة واضحًا وثابتًا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير، تمسكًا بموقفها ومبادئها.

كما تؤكد اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات وخطط تستهدف توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

ورغم ذلك، التزمت اللجنة الصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على استقرار الأوضاع وتيسيرًا لسير العمل، سعيًا لعبور النادي هذه المرحلة الصعبة والوصول به إلى بر الأمان.

ورفض السيد الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، على أن يتم صباح غدٍ إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.

وإذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.

الإسماعيلي سيبقى.. بإذن الله.. ما بقي المخلصون له.

رد متحدث وزارة الرياضة

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بإقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب، موضحًا أن المجلس تمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة بسبب المخالفات التي شهدتها فترة إدارته.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين أصبح أمرًا محسومًا ونهائيًا، مشيرًا إلى أن النادي يواجه أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب مديونيات كبيرة وإيقاف قيد ممتد، مؤكدًا أن الديون المستحقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لن تنتهي أو تسقط بمجرد الهبوط، بل ستظل قائمة وتمثل عبئًا على النادي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تدخل وزير الشباب والرياضة جاء نتيجة تراكم الأزمات المالية والإدارية، فضلًا عن مشكلات مرتبطة بملف العضويات، وليس بسبب الهبوط فقط، مؤكدًا أن الوزير حرص على عقد جلسة مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لمناقشة الوضع الحالي والحلول الممكنة، معتبرًا أن البيان الصادر عن اللجنة لم يكن موفقًا في طرح الصورة الكاملة.

وأضاف أن وزير الرياضة لم يطرح مطلقًا فكرة إلغاء الهبوط مقابل الدمج، باعتبار أن الأمر انتهى وفق اللوائح، بينما تناول الاجتماع مجموعة من البدائل والخيارات المتعلقة بمستقبل قطاع كرة القدم داخل النادي، مثل الاستثمار أو تطوير شركة الكرة، موضحًا أن الحديث عن الدمج لا يعني بأي شكل إنهاء كيان الإسماعيلي أو تجريده من هويته وتاريخه.

وأكد الشاذلي أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اللجنة الحالية إلى دراسة السبل المناسبة لإعادة الإسماعيلي سريعًا إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى وجود مقترحات تتعلق بإدخال مستثمرين لرعاية النادي أو توفير حلول تمويلية مثل القروض لتخفيف الأعباء المالية.

اختتم تصريحاته بالتأكيد، أن وزير الشباب والرياضة شدد خلال الاجتماع على أن العمل العام ليس أمرًا مفروضًا على أحد، لكنه في الوقت ذاته يرفض فكرة التخلي عن المسؤولية في الأوقات الصعبة، مطالبًا الجميع بالتكاتف لعبور النادي من أزمته الحالية.