رياضة

أحمد حسن مكي: ضغوط البقاء صعّبت مواجهة الإسماعيلي.. وحزين لهبوط الدراويش

رباب الهواري

أكد أحمد حسن مكي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الإسماعيلي كانت في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الضغوط الكبيرة التي أحاطت بالفريق قبل المباراة زادت من صعوبتها، قبل أن ينجح الفريق في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة ضمن له البقاء في الدوري الممتاز.

قال “مكي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مواجهة الإسماعيلي كانت مهمة للغاية، وكنا نخوضها تحت ضغوط شديدة جدًا، وهو ما زاد من صعوبة اللقاء، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة وضمان البقاء في الدوري الممتاز».

أضاف «سعيد جدًا بالانتصار على الإسماعيلي والاستمرار ضمن أندية الدوري الممتاز، وكنا على قدر المسؤولية في توقيت صعب، وأعد جماهير الاتحاد بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله».

وتحدث مدرب الاتحاد السكندري عن واقعة انفعاله خلال مواجهة غزل المحلة الماضية، موضحًا: «ما حدث كان له أسبابه، بعدما قام أحد لاعبي المنافس الصغار في السن بجذبي من ملابسي، فانفعلت وخرجت عن شعوري، خاصة أنني كنت تحت ضغط كبير في ذلك الوقت».

تابع «الجميع يعلم أنني شخص هادئ بطبعي، لكن استقبال هدف قاتل قبل نهاية المباراة وضعني تحت ضغط عصبي كبير، وبعدها توجهت لتهدئة اللاعبين لتحدث الواقعة التي شاهدها الجميع».

وعن دعمه لنادي الزمالك عقب التتويج بالدوري، أوضح مكي: «نشرت رسالة بعد مباراة التتويج لأنني كنت مستفزًا من بعض الأشخاص الذين سخروا من محمد شحاتة في وقت كان يمر فيه بظروف إنسانية صعبة بعد وفاة والده، وشعرت أن الأمر تجاوز حدود المنافسة الرياضية وابتعد عن الإنسانية».

استكمل: «وضعت نفسي مكان محمد شحاتة، وكذلك الجماهير والأطفال الذين شعروا بالحزن بعد خسارة الكونفدرالية، لذلك عبّرت عن مشاعري وما بداخلي».

أشار مكي إلى أن لاعبي الاتحاد السكندري تعرضوا لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق عانى أيضًا من سوء توفيق في عدد من المباريات، من بينها مواجهة الزمالك، والتي كان من الممكن الخروج منها بنتيجة أفضل.

وأضاف «في بعض المباريات حدث تقصير من بعض اللاعبين، لكن في النهاية الجميع كان يقاتل من أجل بقاء الاتحاد السكندري».

أبدى مدرب الاتحاد حزنه الشديد على هبوط الإسماعيلي، قائلًا: "حزين على هبوط الإسماعيلي لأنه أحد أهم الأندية في الكرة المصرية، ودائمًا ما ارتبطت الكرة المصرية بالأهلي والزمالك والإسماعيلي، وأتمنى عودته سريعًا إلى مكانه الطبيعي بين كبار الدوري".

وحرص مكي على تهنئة الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري، موضحًا: «أبارك للزمالك على الفوز بالدوري بعد خسارة الكونفدرالية، وكان هناك استقرار فني وإداري واضح داخل الفريق، إلى جانب الدور الكبير للمدير الرياضي جون إدوارد، وهو ما ساهم في تركيز اللاعبين وتحقيق النجاح هذا الموسم».

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026، قائلًا: «أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، فهي البطولة الأهم والأصعب في كرة القدم، ولدينا عناصر مميزة وخبرات كبيرة، كما أن المباريات الودية أمام السعودية وإسبانيا ستكون مفيدة للغاية في تجهيز المنتخب للبطولة».

