أفشة: راجع الأهلي ومش همشي تاني.. وحشني هتاف «الولا ولا» وصاحب القاضية أهو

أثار محمد مجدي أفشة لاعب الاهلي المعار الي الاتحاد السكندري تفاعلًا واسعًا بعد تصريحاته مع شوبير في برنامج“الناظر”، والتي أكد خلالها عودته مجددًا إلى صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أفشة خلال حديثه: “أنا راجع الأهلي بكرة ومش همشي تاني أبدًا، وحشني هتاف الولا ولا أهو صاحب القاضية أهو، اللي ملعبش للأهلي ملعبش كرة”، في رسالة واضحة حول ارتباطه القوي بالنادي وجماهيره.

وأضاف اللاعب: “أطمئن جماهير الأهلي.. الفريق سيعود لمكانته الطبيعية الموسم المقبل”، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على استعادة مستواه وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.