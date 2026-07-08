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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هذه ليست النهاية.. ماذا قال صلاح لـ نجوم المنتخب بعد الخروج من المونديال؟

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني جلسة مع زملائه عقب الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 .

وحرص محمد صلاح خلال الجلسة على توجيه الشكر لنجوم منتخب مصر والإشادة بمستوى الأداء على مدار مشوار الفراعنة الكبار فى المونديال.

وقال صلاح لـ نجوم الفراعنة الكبار: فخور بكم، لقد نجحتم في القتال حتى النهاية وأظهرتم الروح الحقيقية لـ مصر، تلك ليست النهاية، بل بداية شئ أعظم.

 وأضاف: لازم نوجه الشكر إلى الجماهير على دعمهم المتواصل طوال كأس العالم ومتفاؤل بمستقبل المنتخب فى وجودكم.

واصل: الخبرة التي تم اكتسابها خلال المونديال سوف تساعد مصر على مواصلة التطور في قادم الأيام.

وودع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نهائيات كأس العالم بعدما تلقى الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما فى دور الـ 16.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كأس العالم مونديال 2026

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