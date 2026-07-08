هذه ليست النهاية.. ماذا قال صلاح لـ نجوم المنتخب بعد الخروج من المونديال؟

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني جلسة مع زملائه عقب الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 .

وحرص محمد صلاح خلال الجلسة على توجيه الشكر لنجوم منتخب مصر والإشادة بمستوى الأداء على مدار مشوار الفراعنة الكبار فى المونديال.

وقال صلاح لـ نجوم الفراعنة الكبار: فخور بكم، لقد نجحتم في القتال حتى النهاية وأظهرتم الروح الحقيقية لـ مصر، تلك ليست النهاية، بل بداية شئ أعظم.

وأضاف: لازم نوجه الشكر إلى الجماهير على دعمهم المتواصل طوال كأس العالم ومتفاؤل بمستقبل المنتخب فى وجودكم.

واصل: الخبرة التي تم اكتسابها خلال المونديال سوف تساعد مصر على مواصلة التطور في قادم الأيام.

وودع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نهائيات كأس العالم بعدما تلقى الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما فى دور الـ 16.