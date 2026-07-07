محمد ثروت: محمد صلاح إداني وضعي.. وإمام عاشور بيتألق كل ما يغير لون شعره

علق الفنان محمد ثروت على الأجواء المحيطة بمباراة منتخب مصر، متحدثًا بروحه الكوميدية المعتادة عن لقطة قائد المنتخب محمد صلاح، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه إمام عاشور، مؤكدًا أن تغيير لون شعره يرتبط دائمًا بتألقه داخل الملعب.

وقال محمد ثروت خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "يا عمرو يعني كنت تديتني وضعي زي ما كابتن محمد صلاح إداني وضعي قصاد المراسلين الأجانب، وقال كابتن حسام حسن بيضربنا بين الشوطين زي ما قال محمد ثروت، وقالها بالإنجليزي بس أنا فهمتها على طول، ما أنا ألسن لغات".

وأضاف: "أنا مش زعلان منك يا عمرو، والله العظيم ما زعلان، لا لا، أنت طيب".

وتابع : "حبيب قلبي إمام عاشور، بسم الله ما شاء الله ولد نفسي يصبغ شعره كل يوم، كل ما يعمل شعره لون بيتألق، لو ساب شعره أسود بيتصاب وما بيلعبش".