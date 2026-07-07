أخبار السيارات| أول سيارة بقوة 2031 حصان.. وسيارات فورد تهدد المشاة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​أبهرت شركة التعديل الأمريكية الشهيرة "هينيسي" عشاق السرعة بإزاحة الستار عن سيارتها الفائقة الجديدة كليًّا، والتي تعد واحدة من أقوى السيارات في العالم. المفاجأة الكبرى لم تقتصر على توليد القوة المرعبة التي بلغت 2031 حصانًا من محركاتها المعدلة، بل في تزويدها بناقل حركة يدوي (مانيوال) ميكانيكي بالكامل، لتوفر متعة قيادة كلاسيكية خام غير مسبوقة في فئة السيارات الهايبر كار الحديثة.

تواجه شركة فورد الأمريكية أزمة رقابية جديدة بعد إصدار أمر استدعاء عاجل يشمل 66.000 سيارة من طرازاتها الحديثة بالأسواق. التحقيقات الفنية كشفت عن وجود خلل مصنعي في أنظمة الإضاءة الخارجية أو البرمجيات الذكية المرتبطة بتنبيه المارة، وهو عيب خطير قد يعرض المشاة ومستخدمي الطرق للخطر جراء عدم وضوح الرؤية أو فشل التحذير التلقائي، وطالبت الشركة الملاك بزيارة مراكز الصيانة فورًا.

​في خطوة تسويقية وتجارية درامية، أعلنت علامة جاجوار البريطانية الفاخرة عن تقديم خصومات وتخفيضات سعرية هائلة بالأسواق العالمية على تشكيلتها الحالية من سيارات البنزين والديزل. الشركة تسعى من خلال هذا الانهيار المتعمد للأسعار إلى تصفية مخزونها بالكامل والتخلص من الطرازات القديمة في صالات العرض، تمهيدًا لتحولها الكامل والوشيك نحو إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة فقط كعلامة تجارية متكاملة.

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​شهدت منصات ابتكار المحركات تجربة هندسية مثيرة بعد تكليف نظام ذكاء اصطناعي متقدم بتصميم وإعادة تدوير سيارة كاملة بالاعتماد حصريًّا على قطع الحديد الخردة والمكونات المهملة. النتيجة جاءت صادمة ومذهلة للخبراء، حيث نجح النظام في تنسيق الهيكل وتوزيع الوزن اللوجستي بشكل انسيابي فائق يعيد تعريف كيفية استغلال المخلفات الصناعية لبناء مركبات ميكانيكية تعمل بكفاءة.