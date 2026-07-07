استدعاء 66 ألف سيارة فورد بسبب عيب قد يعرض المشاة للخطر

كشفت شركة "فورد" الأمريكية رسميًا عن حملة استدعاء لوجستية موسعة تشمل أكثر من 66,000 شاحنة وسيرة دفع رباعي هجينة، وذلك بسبب خلل فني في نظام تنبيه المشاة الصوتي (Pedestrian Alert System).

ويشكل هذا العيب البرمجي خطورة مادية صامتة بالأسواق؛ حيث تكمن المشكلة في عدم قدرة المارة في الشوارع على سماع صوت المركبة أثناء اقترابها منهم، مما يرفع من معدلات وقوع الحوادث فوريًا في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان لعام 2026 الحالي.

ويأتي هذا التحرك كإجراء تكتيكي تصحيحي حاسم بعد أن تبين أن الإصلاحات الهندسية السابقة التي أجرتها الشركة لم تكن فعالة ماديًا؛ حيث تلقت فورد بالفعل أكثر من 70 مطالبة بضمانات تشغيلية وفحص فني وصيانة داخل صالات العرض نتيجة هذا العطل المفاجئ، مما أجبرها على توسيع خطة الاستدعاء بالتعاون مع الجهات التنظيمية لحماية قيمتها الاستثمارية ومبيعاتها.

الطرازات المتضررة من عيوب منظومة الصوت الفرعية

وفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، حسمت فورد أرقام الطرازات المتأثرة بالخلل الهيكلي؛ حيث تقتصر المشكلة على السيارات الهجينة المزودة بنظام الصوت المتطور المعروف باسم "فينيكس" (Phoenix Sound System).

وتتوزع السيارات المستدعاة ماديًا على النحو التالي:

طرازات فورد إكسبلورر هايبرد من الأعوام الموديلية 2025 إلى 2027، بإجمالي 18,242 مركبة متضررة لوجستيًا.

طرازات لينكولن نوتيلوس هايبرد (Lincoln Nautilus Hybrid) الفاخرة من الأعوام الموديلية 2024 إلى 2027، بواقع 48,141 مركبة في صالات التوزيع.

ويعني هذا التوزيع اللوجستي للأعوام الموديلية أن الاستدعاء يمتد ليشمل خطوط الإنتاج الحالية والمستقبلية لعام 2026 الحالي وحتى طرازات عام 2027 القادمة، لتدارك الخطأ البرمجي في المصانع الرئيسية قبل شحن السيارات ماديًا إلى الوكلاء الإقليميين بالأسواق العالمية.

تفكيك اللغز الهندسي: كيف يتسبب النظام الصامت في خطر فوري؟

أوضح تقرير السلامة الجاف أن المشكلة تعود فوريًا إلى حدوث خطأ عشوائي في برمجيات معالجة الصوت الرقمية داخل نظام فينيكس، دون أي تدخل أو مدخلات من سائق السيارة.

وفي الحالات الطبيعية، تجبر القوانين الدولية صانعي المركبات الكهربائية والهجينة على توليد أصوات اصطناعية تنبيهية عند القيادة بسرعات منخفضة، نظرًا للمحركات الكهربائية الصامتة تمامًا التي تفتقر لصوت الاحتراق التقليدي.

وفي السيارات المتضررة، قد تفشل المنظومة برمجياً في إصدار هذه النغمات التحذيرية عندما تسير المركبة بالوضع الكهربائي الخالص (Electric Mode) وبسرعة تقل عن 30 كيلومتر في الساعة (حوالي 18 إلى 19 ميل في الساعة). ويضع هذا الغياب المفاجئ للصوت المارة والمكفوفين في مواجهة خطر تشغيلي مادي؛ إذ قد تتواجد السيارة خلفهم مباشرة في مواقف السيارات أو الحارات الضيقة دون أن يدركوا وجودها ماديًا، مما يهدد بحدوث اصطدامات وشيكة.

الفشل التشغيلي لعام 2025 الحالي والحلول اللوجستية المتاحة بالتوكيلات

يمثل هذا الاستدعاء إحراجًا مبيعاتيًا للعلامة التجارية؛ لكونه توسيعًا مباشرًا لاستدعاء سابق صدر لنفس العيب الفني؛ إذ تبين أن الحل الهندسي والترقيع البرمجي الذي طبقه الفنيون بصالات الصيانة لم ينجح في القضاء على الخلل تمامًا.

وتستعد فورد حاليًا لإرسال إخطارات رسمية فوريًا لجميع الملاك المسجلين، توجهم فيها بضرورة زيارة مراكز الخدمة المعتمدة.

وسيقوم مهندسو الصيانة بإعادة برمجة وحدة التحكم في معالجة الصوت (Audio Processing Module) مجانًا وبدون تكبد العملاء أي رسوم مادية. وتراهن فورد من خلال هذا التحديث البرمجي الشامل على إنهاء الأزمة نهائيًا، وحماية سلامة المارة، وضمان مطابقة سيارات الـ SUV الفاخرة للمعايير الفيدرالية الصارمة لسلامة المركبات، بما يحافظ على لغات الثقة والموثوقية الاستثمارية للعلامة التجارية بالأسواق بنهاية عام 2026 الحالي.