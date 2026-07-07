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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يصنع سيارة مجنونة من الخردة.. والنتيجة صادمة

محرك Square Four
محرك Square Four
عزة عاطف

حطم مقطع فيديو واسع الانتشار عبر منصة يوتيوب كل التوقعات التقليدية لما يمكن للبرمجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي إنجازه داخل ورش الصيانة المرئية. 

ووثق الفيديو الصادر عن قناة "فلنتعلم شيئًا" (Lets Learn Something) الشهيرة هندسيًا، تجربة فريدة استخدم فيها صانع المحتوى خوارزميات الذكاء الاصطناعي لحساب الأبعاد الهندسية الدقيقة وتصميم المخططات الرقمية اللازمة لبناء كتلة محرك مخصص. 

ويتميز هذا الابتكار التكتيكي بتبني تصميم محرك المربع الرباعي (Square Four)، وهو نظام تترتب فيه الأسطوانات الأربع ماديًا على شكل مربع مدمج، على عكس محركات البوكسر ذات الأسطوانات الأفقية المتقابلة.

ورفض المبتكر ترك هذه التجربة البرمجية حبيسة شاشات الكمبيوتر الجافة؛ بل انطلق لوجستيًا لتحويل التصميم الرقمي إلى واقع ميكانيكي هادر ماديًا. 

وبدأ المشروع بجمع قطع متهالكة من ساحات الخردة شملت أربعة علب مرفق (كرنك)، ورؤوس أسطوانات، وبطانات، وأعمدة كرنك تالفة. 

وخضعت هذه الأجزاء المعدنية لعمليات تنظيف ومخرطة دقيقة بصالات الورشة لتتطابق ماديًا مع القياسات الصارمة التي ولدتها البرمجيات الذكية، مما تطلب مهارات تصنيعية وتشكيلية استثنائية. 

واستخدم الصانع تقنيات لحام ثقيلة وألواح معدنية مخصصة لدمج تلك القطع المتفرقة فوريًا في كتلة محرك موحدة ومتماسكة هندسيًا.

تحديات التجميع اللوجستي وتطويع التروس الميكانيكية

لعب المبتكر دور المترجم الفني النهائي بين لغات الأكواد البرمجية والحديد الصلب؛ حيث قام بتركيب الأنابيب المخصصة يدويًا، وتثبيت أجسام الخانق (البوابة)، وإسقاط المكبس (البستم) داخل كل أسطوانة بدقة مادية محكمة. 

وتمثلت العقبة التشغيلية الأكثر صعوبة وتحديًا طوال مراحل المشروع في تركيب ناقل الحركة رباعي السرعات وتوجيه تروس منظومة الحركة ميكانيكيًا؛ إذ تطلب ضبط محاذاة كراسي التحميل (البلي) دقة متناهية لضمان عملها دون احتكاك جاف. 

وحسم الصانع هذا التحدي البرمجي ماديًا حتى تشابكت التروس الداخلية المعقدة فوريًا وبدأت في الدوران بحرية وسلاسة داخل حجرة المحرك.

وتعكس هذه المحاكاة السريعة للنماذج الأولية في الورش المنزلية التحولات الهيكلية الكبرى التي تشهدها خطوط الإنتاج بصناعة السيارات العالمية لعام 2026 الحالي؛ حيث تعيد العلامات التجارية الكبرى النظر في آليات التصنيع لتقليص الجداول الزمنية للتطوير. 

وبينما تتسابق المصانع الصينية والتوكيلات العالمية لتحويل المركبات إلى حواسب ذكية متحركة، جاء هذا التجميع الميكانيكي الخالص ليقدم تجربة تناظرية ممتعة تعيد الاعتبار للمهارة اليدوية الجافة. وظهر السحر الحقيقي للمشروع فوريًا عند ضخ الزيت والوقود في المنظومة الميكانيكية؛ حيث دار المحرك بنجاح وقام الصانع بضبط توقيت الإشعال، وصمامات التخلخل، ومداخل الهواء يدويًا للحفاظ على ثبات دورات المحرك في وضع السلانسيه.

زئير هادر في الورشة وابتكارات تشخيصية لعام 2026 الحالي

بسبب تشغيل المحرك المبتكر داخل الورشة دون تزويده بنظام عادم (شكمان أو علبة بيئة)، انطلق منه صوت حاد وصاخب للغاية اتسم بالقوة والخشونة التشغيلية لكنه عمل بكفاءة هندسية مثالية. 

ومن المثير للاهتمام أن هذا الزئير الصاخب الناتج عن المحرك المصنع منزليًا يمثل مادة خصبة للتطبيقات الحالية لعام 2026؛ حيث تُستغل أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الآن لتحليل البصمات الصوتية للمحركات وتشخيص الأعطال الميكانيكية بدقة.

ويؤكد هذا المشروع الاستثماري والفني لخبراء المحركات حقيقة جافة وحاسمة بالأسواق؛ فالخوارزميات الرقمية قادرة على حساب أدق نسب التسامح الرياضي والهندسي على الشاشات، لكنها لا يمكن أن تعوض عرق المجهود البدني، وحدس الصانع، وخبرة الفني التشغيلية في صالات العمل. 

ويبقى التصميم الرقمي بمثابة أداة دعم هائلة ومتميزة لبناة العصر الحديث، بينما تظل مرحلة التنفيذ المادي مقتصرة بالكامل على العقل واليد البشرية بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام القادمة.

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