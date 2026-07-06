بنتلي تطلق أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل

بدأت شركة “بنتلي” البريطانية العريقة رسميًا حملتها التشويقية الأولى لطرازها الكهربائي المنتظر، بكل كثافة، مشاركة صورة غامضة للمركبة الجديدة كليًا بالاشتراك مع إعلان اسمها الرسمي “توركال”، وحسم موعد الكشف العالمي الفوري عنها والمقرر في 23 سبتمبر 2026 في العاصمة لندن.

ويمثل هذا الكشف، خطوة تكتيكية حاسمة للصانع الفاخر؛ حيث ستصبح توركال خط الطراز الرابع والركيزة الأساسية في محفظة بنتلي الاستثمارية، لتصطف فوريًا بجانب شقيقاتها الشهيرات مبيعاتيًا: كونتيننتال GT، فلاينج سبير، وبنتايجا.

وعلى غرار سيارة بنتايجا والإصدارات الحصرية المحدودة للغاية مثل باكالار وباتور؛ استوحت بنتلي الاسم الجديد فوريًا من معلم طبيعي استثنائي؛ وهو محمية "إل توركال دي أنتيقويرا" الواقعة في منطقة الأندلس بإسبانيا، والتي تشتهر بتشكيلاتها الصخرية الجيرية المتراصة، ومنحدراتها الشاهقة، وشبكة متاهاتها الساحرة التي نحتتها الطبيعة عبر ملايين السنين.

ولكن، لا يقتصر الاسم على البُعد الجغرافي واللوجستي فحسب، بل يمتد تاريخيًا واشتقاقيًا ليعبر عن جوهر منظومة الحركة؛ فالاسم مشتق فوريًا من الكلمة اللاتينية والتي تعني "يفتل" أو "يلوي"، وهي الأصل اللغوي الذي ولدت منه الكلمة الإنجليزية الشهيرة (Torque) أو عزم الدوران، مما يعطي تلميحًا واضحًا وعنيفًا للقوة الكامنة تحت الهيكل.

تتحرك بنتلي توركال لعام 2026 الحالي كسيارة هادفة لإعادة صياغة لغات الأداء الفاخر بدون انبعاثات، وتشير التقارير الهندسية الجافة إلى أن الـ SUV الكهربائي الجديد سيأتي بأبعاد مدمجة نسبيًا ومقاسات تضعه تحت طراز بنتايجا العامل بالبنزين.

وترتكز توركال ماديًا على منصة كهربائية متطورة مشتركة مع طراز "بورش كايين إلكتريك" القادم، مما يعني هندسيًا تزويدها ببنية كهربائية بقوة 800 فولت تدعم أنظمة الشحن السريع فائقة القدرة بقوة تصل إلى 400 كيلوواط، مما يتيح شحن كافٍ لقطع 100 ميل إضافية في غضون 7 دقائق فقط.

وتشير لغات التنافس في صالات العرض الرقمية إلى أن منظومة الحركة ستعتمد على محركين كهربائيين مدمجين لتوفير نظام دفع كلي فائق ومحكم؛ ومع استعارة المكونات التقنية من خطوط إنتاج بورشه الفاخرة، يتوقع الخبراء ماديًا أن تتجاوز القوة الإجمالية لتوركال حاجز الـ 1000 حصان في فئاتها العليا، لتمنح المستهلكين ذلك الاندفاع الميكانيكي الهائل والتقدم الهادئ دون جهد، وهو الطابع الذي ميز ماركة كرو البريطانية على مدار 107 أعوام من تاريخها الاستثماري والمبيعاتي.

تظهر الصورة التشويقية الوحيدة الصادرة لعام 2026 الحالي ملامح تصميمية جريئة وحاسمة للمؤخرة؛ حيث تبرز مصابيح خلفية نحيفة للغاية وممتدة بشكل أفقي بتصميم داخلي ثلاثي الأبعاد مستوحى من الألماس الكريستالي، مع شعار بنتلي الأسود المظلل والمثبت ماديًا في المنتصف.

ورغم التوقعات القديمة بأن تأتي السيارة بتصميم كوبيه انسيابي تيمُنًا بطراز EXP 15 الاختباري، إلا أن الصور التجسسية الجافة حسمت تبني توركال لهيكل SUV صندوقي مربع ومهيب، بأكتاف عريضة وخطوط مشدودة بدقة تذكرنا بطرازات كونتيننتال الكلاسيكية القديمة لفترتي الثمانينيات والتسعينيات.

وتعد مقصورة توركال بمثابة ثورة لوجستية حقيقية بفضل استغلال المساحات الميتة التي أتاحها غياب محركات الاحتراق؛ حيث توفر مقاعد الركاب مساحات رحبة تتفوق ماديًا على طرازات بنتايجا ذات القواعد الممتدة. وتندمج الشاشات الرقمية مع تفاصيل التخشيب والجلود الفاخرة المشغولة يدويًا بصالات المصنع، مدعومة بمفاتيح تحكم ميكانيكية ذات ملمس ماسي فاخر؛ ليؤكد الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور فرانك ستيفان واليسر، أن توركال قد تكون السيارة الأكثر دقة ودراسة هندسية في تاريخ العلامة بالكامل، مما يضع التوكيلات والمنافسين في ترقب شديد حتى لحظة الإطلاق الرسمي بنهاية عام 2026.