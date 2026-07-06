تويوتا ودايملر تراك تخفضان ملكيتهما في "أرتشيون"

تستعد شركتا تويوتا موتور ودايملر تراك لبيع جزء من أسهمهما في شركة الشاحنات اليابانية أرتشيون كورب، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة قاعدة المساهمين وزيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول في السوق، بما يتماشى مع متطلبات الإدراج في بورصة طوكيو.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الشركتين ستطرحان نحو 788 مليون سهم من أسهم "أرتشيون" أمام مستثمرين محليين ودوليين، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 272 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، مع إمكانية زيادة حجم الطرح من خلال خيار التخصيص الإضافي وفقا لشروط العملية.

ومن المقرر أن يتراوح السعر الاسترشادي للسهم بين 250 و300 ين، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح في 22 يوليو الجاري، تمهيدا لاستكمال عملية بيع الأسهم.

وتأسست "أرتشيون" مؤخرا بعد دمج أعمال تصنيع الشاحنات التابعة لشركة هينو موتورز، المملوكة لتويوتا، مع شركة ميتسوبيشي فوسو تراك آند باص التابعة لدايملر تراك، وذلك بهدف إنشاء كيان ياباني قوي قادر على المنافسة في سوق الشاحنات التجارية عالميا.

وبموجب خطة إعادة الهيكلة، ستخفض كل من تويوتا ودايملر تراك حصتها في "أرتشيون" إلى 25% لكل منهما، مقارنة بنسبة 41.4% التي تمتلكها كل شركة حاليا، بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين ورفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للخطة التي أعلنتها "أرتشيون" في مارس الماضي، والتي تستهدف زيادة نسبة الأسهم المتداولة في البورصة، خاصة بعد إدراج الشركة على المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو خلال شهر أبريل.

وتشترط بورصة طوكيو للأوراق المالية ألا تقل نسبة الأسهم الحرة المتداولة لأي شركة مدرجة على مؤشرها الرئيسي عن 35%، وهو ما دفع "أرتشيون" إلى المضي في هذه العملية لضمان استمرار توافقها مع قواعد الإدراج وتعزيز جاذبية السهم أمام المستثمرين.