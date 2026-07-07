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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إسبانيا في دور الـ 8 من كأس العالم 2026

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
حمزة شعيب

حجز منتخب إسبانيا، بقيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه القاتل على منتخب البرتغال في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16.

ونجح المنتخب الإسباني في حسم اللقاء بهدف دون رد، سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 91، ليمنح "لا روخا" بطاقة العبور إلى دور الثمانية، ويُنهي مشوار البرتغال في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، في إطار منافسات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة 10 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بحثًا عن مواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

إسبانيا البرتغال كأس العالم

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