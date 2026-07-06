تخرج طلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة





أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، زيارة إلى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، حيث كان فى استقباله النائب وليد خطاب رئيس مجلس إدارة المعهد وعضو مجلس النواب و الدكتور خالد فوزى عميد المعهد.



حيث استهل " محافظ دمياط " اللقاء بتفقد مشروعات تخرج طلاب المعهد بأقسامه المختلفة، وشارك بفاعليات المناقشة والتى ألقى خلالها كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتواجده في هذا الحدث العلمي المتميز، والذي يعكس ثمرة سنوات من الجهد والاجتهاد، ويؤكد أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون من الكفاءة والإبداع ما يؤهلهم للمنافسة والتميز.

وأكد " محافظ دمياط " أن مشروعات التخرج ليست مجرد متطلب أكاديمي، بل هي ترجمة حقيقية لما اكتسبه الطلاب من علم وخبرة، وفرصة لإبراز الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية.

وتقدم " الدكتور حسام الدين فوزى " بخالص الشكر والتقدير لإدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس على ما يبذلونه من جهود مخلصة في إعداد كوادر هندسية مؤهلة، قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وتوجه بنصيحة لأبنائه الطلاب قائلاً " استمرو في التعلم والتطوير، والإيمان بقدراتكم فمستقبل الوطن يبنى بسواعد شبابه وعقولهم المبدعة"

وفي الختام، أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب، وأن تكلل جهودهم بالنجاح، وأن يواصل المعهد مسيرته المتميزة في دعم العلم والابتكار وخدمة محافظة دمياط ومصر.

هذا وقد تم تكريم محافظ دمياط تقديرًا لجهوده الداعمة لمنظومة التعليم العالي، كما تم تكريم عدد من الرموز الهامة