مدير تعليم دمياط يزور ملاحظاً بالثانوية العامة تعرض لوعكة صحية| صور



قام ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، بزيارة لمستشفى دمياط العام؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الزملاء من الملاحظين المغتربين، والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية واجبه داخل إحدى لجان الامتحانات.

​وخلال الزيارة، التقى وكيل الوزارة بالملاحظ واطمأن بنفسه على توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة له حتى تماثله للشفاء التام، مؤكداً أن سلامة المعلمين والملاحظين تأتي دائماً على رأس أولويات المنظومة التعليمية.

ووجه "عمــاره" خالص الشكر للدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإدارة مستشفى دمياط العام وجميع الأطقم الطبية والعاملين بها، مشيداً بالاستجابة السريعة والاهتمام الفائق والخدمة الطبية المتميزة التي قُدمت للزميل فور وصوله للمستشفى.