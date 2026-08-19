موجود في كل بيت.. طعام غير متوقع يقوي المناعة

يحتوي الثوم على خصائص فريدة ومركبات عديدة نشطة بيولوجياً تجعله قادرا على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ونعرض لكم أهم فوائد الثوم الصحية وفقا لما ذكره موقع هيلث.

تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة نزلات البرد

يحتوي الثوم على مركب الأليين (Alliin) والذي يتحول إلى مركب الأليسين (Allicin) عند تقطيع أو هرس الثوم.

يُعد الأليسين المسؤول الأكبر عن رائحة الثوم ومذاقه وخصائصه العلاجية المضادة للميكروبات.

كشفت الدراسات أن تناول الثوم بانتظام يمكن أن يعزز استجابة خلايا الدم البيضاء لمكافحة الفيروسات، مما يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويخفف من حدة أعراضها وسرعة التعافي منها.

2. خفض ضغط الدم وصحة القلب

يُساعد الثوم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن.

تعمل مركبات الكبريت (مثل الأليسين) على إرخاء العضلات الملساء في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى اتساعها وانخفاض ضغط الدم.

تشير الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن تناول الثوم الخام أو مستخلصاته يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم ودعم عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يحتوي الثوم على فيتامين B-6 وفيتامين C اللذين يلعبان دوراً هاماً في دعم عمليات الأيض والحفاظ على استقرار مستويات السكر.

4. خصائص مضادة للأكسدة

يُعد الثوم مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.