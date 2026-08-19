السعودية.. نقل 25% من أسهم أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد لصندوق الاستثمارات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، والتي تمثل نسبة 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة الكبرى في الدوري السعودي، وهي الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، مع حل مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية التابعة للأندية الأربعة.

وأكدت وزارة الرياضة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، ضمن مسار التحول نحو نموذج ملكية جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأندية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، ودعم الاستدامة والنمو على المدى الطويل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي السعودي ورفع كفاءة الأندية وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

وكانت ملكية الأندية الأربعة قد انتقلت في المرحلة الأولى إلى صندوق الاستثمارات العامة، قبل أن تأتي الخطوة الجديدة لاستكمال عملية إعادة هيكلة الملكية وتعزيز النموذج الاستثماري للأندية السعودية.