بتداولات 1.3 مليار جنيه.. البورصة ترتفع 0.95% خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط أداء إيجابي لمختلف المؤشرات، مع زيادة قيم التداولات لتسجل نحو 1.3 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 53,537 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.93% ليسجل مستوى 19,538 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 25,932 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.91% ليسجل مستوى 66,695 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ نحو 43.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد التداول على أسهم الشركات المقيدة، ارتفع منها 141 سهمًا، بينما تراجعت أسعار 31 سهمًا، في حين استقرت أسعار باقي الأسهم دون تغيير.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 4.2 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع الجزئي الانتقائي وجني الأرباح، وسط استمرار حالة النشاط في السوق.