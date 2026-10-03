إعادة انتخاب بورصة عمان عضوا في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية

أعيد انتخاب بورصة عمان عضوا في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، الذي يمثل السلطة الأعلى في الاتحاد.

وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، في بيان اليوم "السبت"، إن إعادة انتخاب بورصة عمان جرت خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد في أبوظبي لعام 2026"، موضحا أن ذلك يعكس تقدير أعضاء الاتحاد لدور الأردن وبورصة عمان في أعمال الاتحاد ولجانه خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن إعادة الانتخاب تأتي في ضوء ما شهده سوق رأس المال الوطني من تطوير وتحديث لأطره وبنيته التشريعية والفنية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بسوق رأس المال وتحسين المناخ الاستثماري، وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

وشهد المؤتمر أيضا إعادة انتخاب البورصة المصرية، وسوق العراق للأوراق المالية، والسوق المالية السعودية "تداول"، وبورصة البحرين، وبورصة تونس، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة المقاصة السعودية، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

كانت بورصة عمان قد حصلت، خلال أعمال المؤتمر، على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025، كأفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار، تقديرا لأدائها خلال العام نفسه.

ويضم اتحاد أسواق المال العربية 18 بورصة عربية، وسبع شركات مقاصة، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية، من شركات الوساطة وإدارة الأصول ومراكز البحوث والشركات المدرجة وصناديق الاستثمار في مختلف أنحاء المنطقة العربية.