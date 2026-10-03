ريال مدريد في أزمة دفاعية قبل مواجهة فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة في خط دفاع ريال مدريد قبل مواجهة فياريال، المقرر لها 10 أكتوبر، بعدما أصبح موقف إبراهيما كوناتي محل شك بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

ريال مدريد

ويغيب راؤول أسينسيو بعد خضوعه لجراحة في عظمة الساق، بينما يغيب دين هاوسن عن اللقاء بسبب الإيقاف، في الوقت الذي لم يستعد فيه إيدر ميليتاو كامل جاهزيته للمشاركة بعد عودته التدريجية للتدريبات.

وبحسب التقارير، فإن أنطونيو روديجير قد يكون قلب الدفاع الوحيد الجاهز بشكل كامل حاليًا، ما يضع البرتغالي جوزيه مورينيو أمام خيارات اضطرارية، من بينها الاستعانة بأحد لاعبي الوسط أو تصعيد أحد مدافعي فريق الشباب.