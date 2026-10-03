جورج جيسوس يمد يده لرونالدو.. تحرك لإنهاء أزمة قائد البرتغال

كشفت صحيفة «A BOLA» البرتغالية عن تحرك من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لإنهاء الأزمة التي نشبت بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عقب مغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق قبل مواجهة الدنمارك.

رونالدو

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس وافق على الدخول في محادثات بهدف الوصول إلى صيغة للمصالحة مع رونالدو، في ظل رغبة الاتحاد البرتغالي في احتواء الأزمة وعدم انتهاء مسيرة اللاعب الدولية بهذه الصورة.

وأشارت «A BOLA» إلى أن الاتحاد البرتغالي يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والعمل على إنهاء الخلاف وإعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب، بعد التوتر الذي شهدته الأيام الأخيرة.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، عقب أزمة بدأت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1، قبل أن يغيب عن مواجهة الدنمارك.

وفي المقابل، حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مثيرًا على الدنمارك بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في غياب رونالدو. وأكد جيسوس عقب اللقاء أن ما حدث لم يؤثر على تماسك المجموعة، مشيرًا إلى تركيزه على أداء المنتخب.

وكان رونالدو قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى مغادرة معسكر المنتخب، بعد حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا.

وتأتي التحركات الحالية في محاولة للوصول إلى حل للأزمة، في ظل تمسك الاتحاد البرتغالي بعدم ترك الخلاف ينهي علاقة رونالدو بالمنتخب بهذه الطريقة.