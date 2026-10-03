اعلامي يكشف عن حقيقة مفاوضات أهلي بني غازي مع بن شرقي وياسر إبراهيم

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة نادي أهلي بني غازي الليبي في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم، ثنائي الأهلي.

بن شرقي

وأكد زيدان، وفقًا لما نقله عن مصادره، أن نادي أهلي بني غازي نفى وجود أي مفاوضات مع الأهلي لضم أشرف بن شرقي، موضحًا أن الفريق يمتلك لاعبًا في مركزه، كما نفى وجود أي مفاوضات مع ياسر إبراهيم أو نية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي الوقت نفسه، كشف زيدان أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بدأ في الحديث مع بن شرقي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فيما يرغب اللاعب في الحصول على راتب سنوي أكبر من راتبه الحالي، الذي يبلغ مليونًا و100 ألف دولار، بينما يسعى الأهلي لتثبيت راتبه في ظل خفض سقف رواتب اللاعبين الأجانب، مع وجود عروض عربية للاعب من بينها عرض ليبي كبير.