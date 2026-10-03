قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا لتعزيز قدرات القارة
70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام
الرئيس السيسي: لنجعل من مدينة العلمين الجديدة منطلقا نحو طريق الإنجاز والتنمية
الرئيس السيسي: نيباد الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063
الرئيس السيسي: «نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي.. ونسعى لتعزيز قدراتها
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يترأسان أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة (أودا - نيباد)
مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم شمال أفغانستان
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث
تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعلامي يكشف عن حقيقة مفاوضات أهلي بني غازي مع بن شرقي وياسر إبراهيم

بن شرقي
بن شرقي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة نادي أهلي بني غازي الليبي في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم، ثنائي الأهلي.

بن شرقي

وأكد زيدان، وفقًا لما نقله عن مصادره، أن نادي أهلي بني غازي نفى وجود أي مفاوضات مع الأهلي لضم أشرف بن شرقي، موضحًا أن الفريق يمتلك لاعبًا في مركزه، كما نفى وجود أي مفاوضات مع ياسر إبراهيم أو نية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي الوقت نفسه، كشف زيدان أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بدأ في الحديث مع بن شرقي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فيما يرغب اللاعب في الحصول على راتب سنوي أكبر من راتبه الحالي، الذي يبلغ مليونًا و100 ألف دولار، بينما يسعى الأهلي لتثبيت راتبه في ظل خفض سقف رواتب اللاعبين الأجانب، مع وجود عروض عربية للاعب من بينها عرض ليبي كبير.

بن شرقي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

ترشيحاتنا

الأسواق الهندية

الأسواق الهندية تبحث تخفيف قيود عقود السلع غير الزراعية وتعزيز سيولة المشتقات

وكالة الطاقة الدولية: ا

وكالة الطاقة الدولية: الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

سيول مفاجئة في إسبانيا

مصرع سيدة وإجلاء 90 شخصا جراء سيول مفاجئة في إسبانيا

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد