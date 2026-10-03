إعلامي يكشف تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك وطلب تجديده

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، موضحًا أن عقد اللاعب الحالي مع القلعة البيضاء ينتهي في صيف 2027، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل، في الوقت الذي لم تُعقد فيه حتى الآن أي اجتماعات رسمية بين مسؤولي الزمالك وفتوح لحسم ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

أحمد. فتوح

وأوضح زيدان أن أحمد فتوح تلقى عرضًا مغريًا من أهلي بنغازي الليبي، إلى جانب اهتمام أحد الأندية المحلية الكبرى بالتعاقد معه، مشيرًا إلى أن اللاعب يحصل حاليًا على راتب سنوي يبلغ 11 مليون جنيه، كما حصل عند تجديد عقده الأخير على منحة توقيع تضمنت جزءًا من مستحقاته المتأخرة وقتها.

وأشار إلى أن عقد فتوح يتضمن بنودًا تمنحه مبالغ إضافية تتجاوز 750 ألف جنيه حال التتويج بالدوري أو الكونفيدرالية، وترتفع في حالة الفوز بدوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن حوافز أخرى حال الانضمام لمنتخب مصر أو الفوز بكأس مصر أو تسجيل أكثر من 10 أهداف، مع التزام الزمالك بسداد الضرائب والرسوم المفروضة على اللاعب من الجهات المحلية أو الأفريقية أو الدولية.

وأكد زيدان أن أحمد فتوح رحب من حيث المبدأ بالاستمرار مع الزمالك وتجديد عقده، لكنه يرغب في الحصول على راتب سنوي لا يقل عن 25 مليون جنيه، إلى جانب مزايا إضافية تشمل الحوافز والإعلانات ومنحة التعاقد، وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات مرتقبة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.