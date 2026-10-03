منتخب قطر للبادل يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه على ماليزيا

توج المنتخب القطري للبادل المكون من الثنائي راشد نواف ومشاري نواف بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره الماليزي بمجموعتين دون رد اليوم، السبت، في المباراة النهائية للمسابقة ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي-ناغويا" 2026 المقامة حاليا باليابان وتختتم غدا، الأحد.

وتمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز في النهائي على حساب المنتخب الماليزي المكون من الثنائي آيدن يونس وكريستيان تشين بمجموعتين دون رد بواقع 6 -3 و6- 1، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان المنتخب القطري قد افتتح مشواره بالفوز على المنتخب الكويتي المكون من الثنائي عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني بمجموعتين دون رد في دور الـ 16، ثم فاز على المنتخب الإماراتي المكون من عبد الله العبد الله وفارس الجناحي بمجموعتين دون رد في الدور ربع النهائي، ثم واصل تألقه بالفوز على المنتخب الإيراني المكون من الثنائي حامي جولستان وآريا روغني، بمجموعتين دون رد في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويفوز على المنتخب الماليزي ويتوج بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ رياضة البادل بالألعاب الآسيوية.

وبهذا الفوز، رفعت البعثة القطرية رصيدها إلى 16 ميدالية ملونة في النسخة الجارية من دورة الألعاب الآسيوية باليابان، بواقع خمس ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.