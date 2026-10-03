غزل المحلة يختتم معسكره بالقاهرة ويبدأ استعداداته لمواجهة أبوقير في كأس العاصمة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة معسكره الإعدادي بالقاهرة، بعد خوض أربع مباريات ودية متتالية خلال أسبوع واحد، أمام أندية النصر، والشرقية إنبي، والبنك الأهلي، والجونة.

واستهل الفريق مبارياته بالفوز على النصر بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب على الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما اختتم مبارياته بالخسارة أمام الجونة بهدف دون رد.

وشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق، إلى جانب تألق عدد من اللاعبين، أبرزهم الموريتاني سالم إكباد ومحمد أشرف.

ويعوّل الجهاز الفني، بقيادة الكابتن خالد جلال، على المعسكر في رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق، غدًا، استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس الرابطة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد غزل المحلة.