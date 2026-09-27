يحيى زكريا: كان فيه تواصل معايا ومع غزل المحلة قبل الإعلان عن توفيق محمد

كشف يحيى زكريا، لاعب فريق غزل المحلة، تفاصيل التواصل الذي جرى معه ومع ناديه قبل إعلان الأهلي التعاقد مع توفيق محمد، لتعويض النقص في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة يوسف بلعمري.

وقال يحيى زكريا، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «مودرن سبورتس»: «كان فيه تواصل عن طريق حد مع النادي ومعايا أنا شخصيًا قبل الإعلان عن توفيق، وتاني يوم أعلنوا عن توفيق».

وأضاف لاعب غزل المحلة: «وربنا يكرمه إن شاء الله معاهم ويوفقه بإذن الله»، متمنيًا التوفيق لتوفيق محمد بعد انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وكان هاني حتحوت قد وجه سؤالًا إلى يحيى زكريا حول موقفه من تحرك الأهلي سريعًا لتعويض إصابة يوسف بلعمري، قائلًا: «حسيت بأي حاجة لما الأهلي بعد إصابة يوسف بلعمري راح مباشرة إنه عايز يعالج النقص ده، في يوم راح لتوفيق محمد، ضايقك الشكل ده؟».

ورد يحيى زكريا موضحًا أن التواصل معه ومع نادي غزل المحلة سبق الإعلان الرسمي عن التعاقد مع توفيق محمد.

وفي ختام حديثه، وجه هاني حتحوت رسالة إلى يحيى زكريا، قائلًا: «وربنا يوفقك أنت كمان وتكسر الدنيا دائمًا، لأنك لعيب دولي كبير سواء في التصويبات أو العرضيات أو الدفاع».