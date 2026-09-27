وزير الخارجية يكثف تحركاته في نيويورك لدعم القضايا العربية وتعزيز التنسيق الإقليمي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سلسلة مكثفة من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء الخارجية والمسئولين العرب، شملت لقاءات مع وزراء خارجية السعودية وسلطنة عُمان والجزائر وقطر والمغرب وموريتانيا والأردن وتونس والسودان.

وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والسودان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر واليمن، فضلاً عن تطورات الأزمة الإيرانية وانعكاساتها على أمن دول الخليج، والجهود الرامية إلى دعم مؤسسات الدولة في لبنان، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استضاف في نيويورك اجتماع مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية لبحث تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في القطاع، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات أخرى من بينها اجتماع مجلس السلام والاجتماع الوزاري العربي - الإسلامي حول القدس.

وأضاف أن هذه التحركات عكست حرص مصر على تكثيف التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية، وتعزيز المواقف المشتركة بما يسهم في احتواء بؤر التصعيد ودعم جهود تسوية الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.