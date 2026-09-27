وزير الخارجية الروسي بالأمم المتحدة: مُستعدون دائمًا للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده على استعداد دائم للوصول إلى حل وللمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتأزم.

وحذّر “لافروف” من الأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد سوءًا على مدار الوقت.

خطورة ما تقوم به إسرائيل

كما نبّه إلى خطورة ما تقوم به إسرائيل من عمليات توغل واحتلال، مشيرًا إلى أن 20 % فقط من قطاع غزة ليس تحت سيطرة إسرائيل، أي أنها تسيطر على 80% من القطاع.

وأكد “لافروف” أن روسيا من هذا المنطلق تدعم سلامة الأراضي الفلسطينية ووحدتها، وإنشاء دولة فلسطينية على الحدود المعترف بها دوليًا.

رفع «الحصار» المفروض على كوبا



كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي ‌لافروف الولايات المتحدة أمس السبت إلى رفع «الحصار» المفروض على “كوبا” وكذلك القيود المفروضة على التجارة مع أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال “لافروف” إنه على الولايات ‌المتحدة رفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشنّت الولايات المتحدة حملة ضغوط على كوبا أدت إلى حد كبير إلى منع وصول النفط إلى الجزيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.