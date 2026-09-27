مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-9-2026.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، إلى عدد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب كبير للمباريات التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات.

وتأتي مباراة النرويج والبرتغال في مقدمة مواجهات اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في المجموعة.

كما تشهد منافسات كأس الخليج العربي مواجهتين مهمتين، أبرزها لقاء البحرين أمام الإمارات، في إطار الجولة الثانية من البطولة.

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي

يستهل منتخب اليمن مواجهات اليوم في بطولة كأس الخليج العربي، عندما يلتقي نظيره قطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

وفي التاسعة مساءً، يلتقي منتخب البحرين مع نظيره الإمارات، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية، وتُنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

وتتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بعدد من المواجهات القوية، حيث يلتقي ليتوانيا مع أذربيجان في الرابعة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

وفي السابعة مساءً، تقام عدة مباريات، حيث يواجه صربيا منتخب هولندا عبر قناة بي إن سبورتس الأولى، بينما يلتقي الدنمارك مع ويلز عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

كما يلعب النمسا أمام كوسوفو في السابعة مساءً عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة، ويلتقي جبل طارق مع أندورا في التوقيت ذاته عبر قناة بي إن سبورتس الرابعة.

وتختتم أبرز مواجهات دوري الأمم الأوروبية في التاسعة و45 دقيقة مساءً، عندما يواجه ألمانيا منتخب اليونان عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

وفي التوقيت نفسه، يخوض البرتغال مواجهة قوية أمام النرويج، في لقاء يُنقل عبر قناة بي إن سبورتس الأولى، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباراة.