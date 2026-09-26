مواعيد مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 بالدوري الأوربي وتصفيات أفريقيا

تستأنف اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، منافسات دوري الأمم الأوروبية، وسط ترقب لمجموعة من المواجهات القوية التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، وعلى رأسها القمة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، والتي تقام في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً.

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية بين عدد من المنتخبات الأوروبية، في ظل سعي كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في المنافسة

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

سلوفينيا X إسكتلندا – الساعة 4 عصرا

سان مارينو X فنلندا – الساعة 7 مساء

آيسلندا X إستونيا – الساعة 7 مساء

تشيك X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء

إنجلترا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء

مقدونيا الشمالية X سويسرا – الساعة 9:45 مساء

جزر الفارو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء

بلغاريا X لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء

ألبانيا X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء

سلوفاكيا X مولدوفا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

كينيا X إيريتريا – الساعة 4 عصرا

جنوب أفريقيا X غينيا – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس الخليج

الكويت X العراق – الساعة 6 مساء

عمان X السعودية – الساعة 9 مساء