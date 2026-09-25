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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. القنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حمزة شعيب

يستهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، عندما يواجه نظيره الجابون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام مباراة المغرب والجابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي النيجر وليسوتو.

موعد مباراة المغرب والجابون اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والجابون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وتقام المباراة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والجابون

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المغرب والجابون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في التصفيات تحت قيادة مدربه محمد وهبي، قبل أن يحل ضيفًا على ليسوتو يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب المغرب الجابون كأس أمم إفريقيا

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