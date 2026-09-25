الأهلي يعاقب عمرو زهران بالإيقاف لمدة 6 أشهر وخصم 50% من قيمة عقده

أعلن النادي الأهلي عن عقوبة عمرو زهران لاعب فريق كرة السلة بسبب ما بدر منه في مباراة القناة في الفترة الماضية.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي ، جاء نصه كالتالي:

انطلاقًا من ثوابت النادي وقيمه الأخلاقية، ورفضه القاطع للخروج عن الآداب العامة تقرر إيقاف عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، لمدة ستة أشهر، وخصم 50% من قيمة عقده؛ لما بدر منه بحق لاعب الفريق المنافس. مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة عناصر المنظومة الرياضية.

وفي ذات السياق يتحفظ النادي على ما آلت إليه قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة، الخاصة بالعقوبات الانضباطية والتي تأتي وفقًا للرؤية الخاصة للقائمين على الاتحاد. ولا تستند إلى لوائح واضحة، ومعايير ثابتة يتم تطبيقها على الجميع. وهو أمر ينال من تطوير اللعبة ومستواها. وهو ما كان يجب تصحيحه، بعدما تكررت القرارات المتباينة لاتحاد السلة، في مواقف متشابهة دون سند شرعي.