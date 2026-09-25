رئيس زهور بورسعيد يشن حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات

شن فوزى الوالي رئيس حي الزهور فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات ، حيث أسفرت عن مصادرة عدد من الدِيسكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

الوالي: مصادرة ديسكات من مركزين للدروس الخصوصية وانذار اصحابهما

وأكد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية بالحي ، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي، مشدداً على عدم السماح بممارسة أي أنشطة بالمخالفة للقانون أو استغلال الأماكن بصورة غير قانونية.

وأشار رئيس الحي إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط وتهيئة بيئة مناسبة مع بدء العام الدراسي الجديد.