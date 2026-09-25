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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: زيادة التشجير والمسطحات الخضراء في مشروعات التطوير

محافظ بورسعيد يشدد: حظر قطع الأشجار نهائياً
محافظ بورسعيد يشدد: حظر قطع الأشجار نهائياً
محمد الغزاوى

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في جميع مشروعات التطوير والتنمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية للتوسع في المساحات الخضراء والحد من التغيرات المناخية


وأكد المحافظ على الحظر التام لقطع أو إزالة أي أشجار نهائياً أثناء تنفيذ المشروعات أو أعمال إعادة التخطيط والتطوير للشوارع والميادين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثروة الشجرية والغطاء النباتي القائم، وإدماجه ضمن التصميمات الجمالية للمشروعات الجديدة.

محافظ بورسعيد يشدد: حظر قطع الأشجار نهائياً

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن زيادة المساحات الخضراء أصبحت مكوناً رئيسياً في كافة مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري ببورسعيد، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتحسين جودة الهواء، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية المعنية بالبيئة والمناخ.

كما وجه الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية الدورية لأعمال زراعة وتنسيق الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف المشروعات، وضمان توفير الصيانة والرعاية اللازمة لها للحفاظ على استدامتها.

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